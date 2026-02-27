Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:51, 27 февраля 2026Бывший СССР

В офисе Зеленского высказались о сроках завершения конфликта на Украине

Буданов: Киев сделает все для ускорения урегулирования конфликта на Украине
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Киев сделает все для ускорения урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью ливанскому изданию Al Modon.

Буданов сообщил, что не слышал об установлении США конкретных сроков завершения украинского конфликта.

«Нынешние переговоры — очень сложный процесс, и установить какие-то точные сроки их завершения невозможно. И, конечно, мы делаем все возможное, чтобы ускорить его», — добавил глава офиса Зеленского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Расчлененное тело сына украинского вора в законе могли найти на Бали. Его похищение вскрыло криминальную сеть с участием СБУ

    Вучич обратился к Токаеву с необычной просьбой

    Капитан рассказал о долетающих до Европы ракетах Ирана

    Один вид сосулек оказался признаком проблем с домом

    Зеленский пригласил Фицо обсудить вопросы по «Дружбе» на Украине

    В офисе Зеленского высказались о сроках завершения конфликта на Украине

    Россиянка сделала популярную процедуру и показала покрытое ранами лицо

    В Белгородской области ответили на вопрос о поиске отказавшегося везти Гладкова водителя

    Буданов ответил на вопрос о своем участии в президентских выборах

    Врачам не удалось спасти заболевшего раком 16-летнего блогера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok