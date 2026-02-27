В офисе Зеленского высказались о сроках завершения конфликта на Украине

Киев сделает все для ускорения урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью ливанскому изданию Al Modon.

Буданов сообщил, что не слышал об установлении США конкретных сроков завершения украинского конфликта.

«Нынешние переговоры — очень сложный процесс, и установить какие-то точные сроки их завершения невозможно. И, конечно, мы делаем все возможное, чтобы ускорить его», — добавил глава офиса Зеленского.