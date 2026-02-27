Реклама

В России назвали самое важное в истории Крымской весны

Константинов: Русское население Крыма избавилось от комплекса нацменьшинств
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Русское население Крыма избавилось от комплекса нацменьшинств во время вхождения полуострова в состав России. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Для крымчан самое важное — я в определенной степени о себе буду говорить, но я такой же как и все — самое важное в истории Крымской весны было возвращение на свою родину. Когда ушел комплекс национального меньшинства», — сказал он.

По его словам, для русского человека, живущего в составе Украины, было тяжело превращаться в нацменьшинство.

Ранее Константинов заявил, что Украина потеряла для себя Крым навсегда, а его «повторная украинизация» теперь невозможна. По его мнению, жители полуострова были с Россией всегда.

