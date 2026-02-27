Сенатор Джабаров: Говоря о встрече с Путиным, Зеленский ведет себя как плут

Президент Украины Владимир Зеленский делает заявления о встрече с российским лидером Владимиром Путиным для красного словца и ведет себя как обманщик, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, но отметил, что не уступит Донбасс. Он отдельно отметил, что США «действительно оказывают давление на Россию».

Сенатор отметил, что Зеленский прекрасно знает, что территориальные вопросы являются главным условием. Политик подчеркнул, что Россия за Донбасс отдала многое и вопрос о принадлежности этих земель обсуждению не подлежит.

«Это еще раз говорит, что Зеленский плут и самый настоящий обманщик. После того как мы провели там референдумы и они вошли в состав России, их статус обсуждению не подлежит. Поэтому, конечно, он согласен на встречу с нашим президентом, потому что знает, что с ним тему Донбасса обсуждать никто не будет. Это лишь попытка переложить ответственность на Путина, для того, чтобы показать себя миротворцем. Это обман, это блеф», — прокомментировал Джабаров.

Ранее международная компания Ipsos опубликовала опрос, в котором менее 50 процентов граждан Украины доверяют Владимиру Зеленскому. Первое место в рейтинге доверия украинцев занимает посол Украины в Лондоне, экс-главком украинской армии Валерий Залужный, второе и третье место занимают боксер Александр Усик и глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) соответственно.