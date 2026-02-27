Реклама

В России ответили на имитирующие высадку на Украине учения НАТО

Депутат Журавлев: Военные НАТО на учениях в качестве противника указывают РФ
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Christian Charisius / Pool / Reuters

Уже почти 10 лет практически на всех учениях НАТО, проходящих в Европе, в качестве условного противника военные прямо указывают Россию, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что британские и французские десантники проходят подготовку к участию в «миротворческой миссии». Уточняется, что в рамках учений более 600 солдат из 16-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Британии вместе с военнослужащими французской 11-й воздушно-десантной бригады провели имитацию высадки на Украине.

Депутат отметил, что в ходе учений европейские военные давно отрабатывают сценарий конфликта с Россией. По его словам, даже в ландшафте, на котором они тренируются, военные имитируют запорожские степи, где сейчас российская армия ведет бои.

«Хорошо известно, что под видом отставников и солдат удачи с самого начала конфликта на стороне ВСУ в нем участвуют регулярные части из Франции, Британии, Польши, Германии — в последнее время их, правда, стало поменьше, потому что такие подразделения уничтожаются нашими воинами прежде всего. Это и есть наш ответ на бряцание оружием со стороны Европы — приходите, если хотите, чтобы обратно к вам поехали эшелоны, заполненные цинковыми гробами», — сказал Журавлев.

24 февраля государства «коалиции желающих» подтвердили намерение отправить войска на Украину. Британский премьер Кир Стармер объяснил, что Запад видит в этом «обеспечение многоуровневых гарантий безопасности».

