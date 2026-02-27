Реклама

04:04, 27 февраля 2026Мир

Десант из Британии и Франции готовится к «миротворческой миссии» на Украине. Они тренируются устраивать засады и уничтожать ПВО

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Issei Kato / Reuters

Британские и французские десантники проходят подготовку к участию в «миротворческой миссии» на Украине. Об этом сообщает газета Telegraph.

По данным издания, в рамках учений, проходящих в Бретани, более 600 солдат из 16-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Британии вместе с военнослужащими французской 11-й воздушно-десантной бригады провели имитацию высадки на Украине. Также совершил прыжок взвод итальянской бригады парашютистов «Фольгоре».

Десант незаметно высадился на полигоне Сен-Сир-Коэткуидан, условно уничтожил вражеские средства противовоздушной обороны (ПВО) и обозначил зону высадки для основных сил. Теперь военным предстоит отразить имитацию штурма, а также отработать засады и атаки против сил противника. «Эти ребята — острие копья обычной армии», — добавил источник газеты в британском министерстве обороны.

Материалы по теме:
«Это ставит под вопрос будущее НАТО» Дмитрий Стефанович — о военных планах Европы, проблемах России и итогах Мюнхенской конференции
«Это ставит под вопрос будущее НАТО»Дмитрий Стефанович — о военных планах Европы, проблемах России и итогах Мюнхенской конференции
16 февраля 2026
«Эскалация конфликта — единственный выход для Киева» Почему переговоры по Украине зашли в тупик и чего добиваются США и Евросоюз?
«Эскалация конфликта — единственный выход для Киева»Почему переговоры по Украине зашли в тупик и чего добиваются США и Евросоюз?
6 октября 2025

Учения призваны подготовить европейские войска к реалиям конфликтов XXI века. Маневры прошли в четвертую годовщину начала конфликта на Украине и являются заключительными учениями по подготовке десантников к развертыванию в любой точке мира в составе cил НАТО, говорится в статье.

«Коалиция желающих» подтвердила желание отправить войска на Украину

24 февраля государства «коалиции желающих» подтвердили намерение отправить войска на Украину. Британский премьер Кир Стармер объяснил, что Запад видит в этом «обеспечение многоуровневых гарантий безопасности».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «коалицию желающих» коалицией «выдающих желаемое за действительное». «Вот они напоминают людей, которые называются желающие выдавать себя за действительных», — отметил он.

Заявление главы российской дипломатии прозвучало на фоне утверждений, что страны коалиции не отправят на Украину миротворческие войска без одобрения президента России Владимира Путина. По словам источников в западных дипломатическом и оборонном секторах, это означает, что англо-французский план по соблюдению любого прекращения огня может быть сорван по желанию России.

Материалы по теме:
«Они предлагают тупиковый вариант» Европа затягивает конфликт на Украине. Чего добивается ЕС?
«Они предлагают тупиковый вариант»Европа затягивает конфликт на Украине. Чего добивается ЕС?
24 ноября 2025
«Трампу придется с этим считаться» Европа боится отправлять свои войска на Украину. Что это значит для России?
«Трампу придется с этим считаться»Европа боится отправлять свои войска на Украину. Что это значит для России?
10 мая 2025

В Британии призвали готовиться к войне

Заместитель министра армии Великобритании Эл Карнс заявил, что до крупной войны осталось мало времени, и предупредил, что армия не готова к подобному конфликту, остановившись в своем развитии в 1990-х годах. «Что касается сдерживания России, у нас есть от трех до пяти лет, прежде чем нам придется вести серьезную конфронтацию с большим государством в той или иной форме», — сказал он. При этом политик отметил, что Лондон ведет ускоренную разработку планов по подготовке к войне. «Тень войны снова стучится в двери Европы. Такова реальность. Мы должны быть готовы ее предотвратить», — заявил Карнс.

На фоне этого заявления высокопоставленные военачальники Великобритании и Германии в совместной статье для The Guardian попытались убедить сограждан готовиться к войне с Россией. Они призвали общественность принять необходимость масштабного перевооружения и понять причины роста военных расходов. По их словам, из-за рисков возможного конфликта с Россией требуется значительно увеличить бюджетные вливания в армии.

В Москве же указали, что Россию тревожат заявления западных политиков о возможной третьей мировой войне. В частности, Лавров на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал не забывать об истории и уроках прошлого в ситуации, «когда в Европе вновь поднимает голову нацизм и набирает обороты милитаризация».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
