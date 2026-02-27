Реклама

ВС Британии и Франции завершили подготовку к отправке на Украину

Telegraph: Военные из Франции и Британии окончили подготовку к миссии на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Британские и французские десантники завершили подготовку к участию в «миротворческой миссии» на Украине. Об этом сообщает газета Telegraph.

По ее данным, в рамках учений, прошедших в Бретани, более 600 солдат из 16-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Британии вместе с военнослужащими французской 11-й воздушно-десантной бригады провели имитацию высадки на Украине.

«Учения в Бретани прошли в четвертую годовщину начала конфликта на Украине и являются заключительными учениями по подготовке десантников к развертыванию в любой точке мира в составе cил НАТО», — говорится в статье.

Ранее глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что надеется стать первым главой военного ведомства, который направит войска на Украину, так как это якобы ознаменует «завершение конфликта».

В ответ на это в МИД России предупредили, что размещение британских войск на Украине не будет способствовать окончанию конфликта, а лишь затянет его.

