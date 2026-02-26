Реклама

МИД России предостерег Британию от отправки войск на Украину

Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Желание министра обороны Великобритании Джона Хили направить британские войска на Украину является заблуждением, так как это не будет способствовать завершению конфликта. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вопреки заблуждению Хили, развертывание британских войск на Украине будет означать не окончание войны, а затягивание конфликта и увеличение рисков масштабного военного столкновения с участием куда большего количества государств», — указала дипломат.

Захарова также напомнила, что иностранные военные контингенты станут законной целью для Вооруженных сил (ВС) России в случае их появления на Украине.

22 февраля Хили заявил, что надеется стать первым главой военного ведомства, который направит войска на Украину. По его мнению, такое развитие событий ознаменует «завершение конфликта».

