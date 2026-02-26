МИД России предостерег Британию от отправки войск на Украину

Захарова: Отправка войск Британии на Украину лишь затянет конфликт

Желание министра обороны Великобритании Джона Хили направить британские войска на Украину является заблуждением, так как это не будет способствовать завершению конфликта. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вопреки заблуждению Хили, развертывание британских войск на Украине будет означать не окончание войны, а затягивание конфликта и увеличение рисков масштабного военного столкновения с участием куда большего количества государств», — указала дипломат.

Захарова также напомнила, что иностранные военные контингенты станут законной целью для Вооруженных сил (ВС) России в случае их появления на Украине.

22 февраля Хили заявил, что надеется стать первым главой военного ведомства, который направит войска на Украину. По его мнению, такое развитие событий ознаменует «завершение конфликта».