В России высказались о приближении российских войск к ключевому городу Донбасса

РИА: Российские военные находятся в 15 километрах от Краматорска

На некоторых участках фронта позиции российских военных находятся не более чем в 15 километрах от Краматорска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

«Если оценивать расстояние от российских позиций до Краматорска, то на некоторых участках оно не превышает 15 километров», — рассказал собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе находится под ударами реактивной и ствольной артиллерии.

Ранее стало известно, что Российская армия продолжила продвижение по трассе к Славянску, проламывая оборону украинских войск. Отмечается, что продвинуться к одному из ключевых городов стало возможным после взятия населенного пункта Приволье.