Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:01, 27 февраля 2026Бывший СССР

В России высказались о приближении российских войск к ключевому городу Донбасса

РИА: Российские военные находятся в 15 километрах от Краматорска
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

На некоторых участках фронта позиции российских военных находятся не более чем в 15 километрах от Краматорска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

«Если оценивать расстояние от российских позиций до Краматорска, то на некоторых участках оно не превышает 15 километров», — рассказал собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе находится под ударами реактивной и ствольной артиллерии.

Ранее стало известно, что Российская армия продолжила продвижение по трассе к Славянску, проламывая оборону украинских войск. Отмечается, что продвинуться к одному из ключевых городов стало возможным после взятия населенного пункта Приволье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Между Афганистаном и Пакистаном начались боевые действия. Что известно на данный момент?

    «Будет невероятно, если это произойдет». Греф дал личный прогноз курса рубля

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    Назван срок полного схода снега в Москве

    Ставшая бабушкой Лазарева заявила о «невероятном опыте» в Европе

    Российский вратарь сделал голевую передачу в матче НХЛ

    Пенсионерку арестовали за вольное исполнение государственного гимна в караоке

    Клинтон рассказала о странном допросе про НЛО

    Дачу показаний Хиллари Клинтон по делу Эпштейна назвали клоунским шоу

    14-летняя дочь Саркози показала фото в наряде с глубоким декольте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok