В российском городе домашняя собака прокусила череп десятимесячному ребенку

В Барнауле домашняя собака прокусила череп десятимесячной девочке

В Барнауле домашняя собака прокусила череп десятимесячной девочке. Ребенок ползал по квартире во время кормления животного. Об этом сообщает «Вести Алтай».

По сведениям российского издания, девочка слишком приблизилась к миске пса. В ответ тот среагировал агрессивно. Горожане сразу вызвали дочери бригаду скорой помощи.

Девочку отвезли в больницу с подозрением на серьезную травму мозга. Сейчас она находится под круглосуточным наблюдением врачей. Несмотря на то, что собака домашняя, ребенку ввели вакцину от бешенства. Семья пострадавшей считается благополучной, никаких тревожных сигналов от соседей или социальных служб не поступало.

Как утверждает KP.RU, по факту произошедшего с ребенком возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Приморском крае домашняя собака разорвала лицо полуторагодовалому ребенку.