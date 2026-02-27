Реклама

07:23, 27 февраля 2026Силовые структуры

В российском городе задержали поджигателей бензоколонок

В Новосибирске два студента подожгли заправочные станции
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bernd Weißbrod / dpa / Global Look Press

В Новосибирской области задержали двух поджигателей бензоколонок. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным следствия, задержанные молодые люди 17 и 18 лет, которые в течении часа попытались сжечь две бензоколонки на улице Военной и в микрорайоне Южный. В обоих случаях молодые люди оплачивали топливо, а затем устраивали поджог горючей жидкости. Диверсия не удалась благодаря своевременным действиям сотрудников заправочных станций, которые гасили возгорание.

По предварительным данным, молодые люди действовали по указанию кураторов, завладевших с помощью мошеннических действий их Госуслугами. Позже мошенники связались со студентами и представились сотрудниками государственных органов.

Ранее в Госдуме назвали способ предотвращения диверсий со стороны спецслужб Украины.

