В российском городе задержали поджигателей бензоколонок

В Новосибирске два студента подожгли заправочные станции

В Новосибирской области задержали двух поджигателей бензоколонок. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным следствия, задержанные молодые люди 17 и 18 лет, которые в течении часа попытались сжечь две бензоколонки на улице Военной и в микрорайоне Южный. В обоих случаях молодые люди оплачивали топливо, а затем устраивали поджог горючей жидкости. Диверсия не удалась благодаря своевременным действиям сотрудников заправочных станций, которые гасили возгорание.

По предварительным данным, молодые люди действовали по указанию кураторов, завладевших с помощью мошеннических действий их Госуслугами. Позже мошенники связались со студентами и представились сотрудниками государственных органов.

