В Петербурге из земли забил фонтан из-за аварии

В Санкт-Петербурге из земли внезапно забил фонтан из-за аварии. Внимание на это обратил Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

На фотографии, сделанной на пересечении Большого проспекта Васильевского острова и 12-й линии, можно увидеть, как на проезжей части из канализационного люка бьет мощная струя воды высотой около двух метров. «Сезон фонтанов досрочно открылся», — прокомментировал ситуацию в городе автор публикации.

Ранее в этот же день стало известно, что одну из улиц в Хабаровске третьи сутки затапливает кипятком. В результате коммунальной аварии дорога стала больше похожа на реку, а из-за холода потоки воды стали застывать, образуя наледь, которая мешает автомобилям проехать по улице.