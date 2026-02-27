В США раскрыли правду о позиции Украины по территориям

FA: У Украины нет ресурсов, чтобы диктовать России условия по территориям

У Украины нет ресурсов, чтобы диктовать России условия по вопросу территорий. Правду о позиции Киева раскрыл американский журнал Foreign Affairs (FA).

«У Украины нет ни военных ресурсов для успешного наступления, ни политической воли для надежной обороны», — говорится в материале.

Украина отстает от России по всем военным и техническим параметрам, в то время как стратегические цели Москвы соотносятся с ее возможностями, отмечается в публикации. «Цели Украины, напротив, кажутся недостижимыми», — констатирует издание, комментируя отказ страны от территориальных уступок.

Ранее командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко заявил, что украинские военнослужащие согласятся на уступки территорий, если соответствующий приказ даст главнокомандующий Вооруженными силами страны, президент Владимир Зеленский. При этом он подчеркнул, бойцам ВСУ будет легче принять прекращение огня по линии боевого соприкосновения, чем уступки территорий.