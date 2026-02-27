Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:57, 27 февраля 2026Интернет и СМИ

В США раскрыли правду о позиции Украины по территориям

FA: У Украины нет ресурсов, чтобы диктовать России условия по территориям
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

У Украины нет ресурсов, чтобы диктовать России условия по вопросу территорий. Правду о позиции Киева раскрыл американский журнал Foreign Affairs (FA).

«У Украины нет ни военных ресурсов для успешного наступления, ни политической воли для надежной обороны», — говорится в материале.

Украина отстает от России по всем военным и техническим параметрам, в то время как стратегические цели Москвы соотносятся с ее возможностями, отмечается в публикации. «Цели Украины, напротив, кажутся недостижимыми», — констатирует издание, комментируя отказ страны от территориальных уступок.

Ранее командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко заявил, что украинские военнослужащие согласятся на уступки территорий, если соответствующий приказ даст главнокомандующий Вооруженными силами страны, президент Владимир Зеленский. При этом он подчеркнул, бойцам ВСУ будет легче принять прекращение огня по линии боевого соприкосновения, чем уступки территорий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страна ЕС усилила военную активность для защиты от Украины

    «Будет невероятно, если это произойдет». Греф дал личный прогноз курса рубля

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    Культовый актер из фильма «Назад в будущее» попытался превратить модель в секс-рабыню

    Найдено объяснение плохому настроению мужчин после секса

    В США раскрыли правду о позиции Украины по территориям

    В Германии рассказали о странном поступке Зеленского в отношении главы немецкого МИД

    На Украине раскрыли план Зеленского в Донбассе

    Раскрыты данные о пытках ВСУ в секретных тюрьмах на Украине

    Мадуро высказался о своем уголовном деле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok