В Турции раскрыли схему обмана туристов из России

РИА Новости: Фирмы-однодневки обманывают россиян с ценами на туры в Турцию

Фирмы-однодневки обманывают россиян, публикуя в соцсетях предложения с заниженными ценами. Об этом рассказал РИА Новости представитель отрасли, владелец одного из известных отелей региона Мехмет Уста Бильгинер.

Он пояснил, что аферисты привлекают внимание путешественников стоимостью туров. Однако такие предложения не сопровождаются подтвержденной информацией о лицензии, страховании и реальном наличии забронированных услуг, отметил Мехмет Уста Бильгинер. В результате, когда туристы прибывают на место, то нередко сталкиваются с недобросовестностью таких фирм, которые не выполняют взятые на себя обязательства.

Ранее россияне заплатили турагенту 700 тысяч рублей и остались без авиабилетов и отеля на Мальдивах. Супруги после рекомендации знакомых приобрели тур у Алины Пилипенко, которая проживает в Таиланде и неоднократно попадала под уголовные дела из-за обмана туристов.