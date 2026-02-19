Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:40, 19 февраля 2026Путешествия

Россияне заплатили турагенту 700 тысяч рублей и остались без отеля на курорте богачей

Россияне заплатили турагенту 700 тысяч рублей и остались без отеля и билетов
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Elena Ermakova / Shutterstock / Fotodom  

Россияне заплатили турагенту 700 тысяч рублей и остались без авиабилетов и отеля на Мальдивах. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что супруги после рекомендации знакомых приобрели тур у Алины Пилипенко. Перед самим вылетом оказалось, что девушка якобы перепутала даты перелеты из Москвы до Мале. Турагент аннулировала билеты, но новые паре пришлось срочно приобретать самим. По прилете на любимый курорт богачей выяснилось, что вилла на одном из островов не была забронирована. Пилипенко заявила, что произошел овербукинг со стороны принимающей стороны.

Материалы по теме:
Куда поехать отдыхать в феврале 2026 года: идеи для путешествий по России, за границу и на море
Куда поехать отдыхать в феврале 2026 года:идеи для путешествий по России, за границу и на море
29 октября 2025
Куда поехать в марте 2026 года? Отдых в России, за границей, в горах и на море
Куда поехать в марте 2026 года?Отдых в России, за границей, в горах и на море
15 января 2026

В итоге россияне остановились в одном из отелей Мале. «Были варианты, но далеко, нужно полчаса добираться на скоростном катере, а мне из-за беременности это противопоказано», — объяснила решение пострадавшая по имени Анастасия. После Мальдив пара продолжила путешествие и улетела на Шри-Ланку. Вопрос с турагентом еще не до конца урегулирован — Пилипенко обещает вернуть деньги.

Сообщается, что Алина Пилипенко, проживающая в Таиланде, неоднократно попадала под уголовные дела из-за обмана туристов. Общее число пострадавших — 20 человек. С 2025 года девушка находится в розыске.

Ранее турагент обманула десятки россиян на 14 миллионов рублей и оставила их без отпуска. Суд приговорил ее к пяти годам заключения в исправительной колонии общего режима.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США могут заключить с Россией договор и снять санкции. Что они хотят взамен?

    Крепкий рубль стал проблемой

    Россия «замедлила» параллельный импорт. Что будет с ценами

    В Литве захотели запретить концерты российского рэпера

    Число детей в России сравнили с США, Китаем и Советским Союзом

    Дом в Подмосковье утонул в фекалиях

    Канадским школьникам разрешили прогуливать уроки ради просмотра хоккея на Олимпиаде

    Названы следующие жертвы снежного циклона «Валли»

    Находящаяся в четвертом браке популярная российская юмористка призналась в изменах

    Названа необходимая для восстановления разрушенных ТЭЦ Киеву сумма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok