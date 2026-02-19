Россияне заплатили турагенту 700 тысяч рублей и остались без отеля на курорте богачей

Россияне заплатили турагенту 700 тысяч рублей и остались без авиабилетов и отеля на Мальдивах. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что супруги после рекомендации знакомых приобрели тур у Алины Пилипенко. Перед самим вылетом оказалось, что девушка якобы перепутала даты перелеты из Москвы до Мале. Турагент аннулировала билеты, но новые паре пришлось срочно приобретать самим. По прилете на любимый курорт богачей выяснилось, что вилла на одном из островов не была забронирована. Пилипенко заявила, что произошел овербукинг со стороны принимающей стороны.

В итоге россияне остановились в одном из отелей Мале. «Были варианты, но далеко, нужно полчаса добираться на скоростном катере, а мне из-за беременности это противопоказано», — объяснила решение пострадавшая по имени Анастасия. После Мальдив пара продолжила путешествие и улетела на Шри-Ланку. Вопрос с турагентом еще не до конца урегулирован — Пилипенко обещает вернуть деньги.

Сообщается, что Алина Пилипенко, проживающая в Таиланде, неоднократно попадала под уголовные дела из-за обмана туристов. Общее число пострадавших — 20 человек. С 2025 года девушка находится в розыске.

Ранее турагент обманула десятки россиян на 14 миллионов рублей и оставила их без отпуска. Суд приговорил ее к пяти годам заключения в исправительной колонии общего режима.

