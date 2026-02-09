Реклама

17:31, 9 февраля 2026

Турагент обманула десятки россиян на 14 миллионов рублей и оставила их без отпуска

Суд приговорил российского турагента к пяти годам заключения за обман туристов
Кадр: Telegram-канал «Объединённая пресс-служба судов Республики Башкортостан»

Российский турагент обманула десятки соотечественников и оставила их без отпуска. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Башкортостан в Telegram-канале.

Уточняется, что подсудимая договаривалась с клиентами об оказании услуг от лица таругентства, но не выполняла условия. Таким образом она обманула 78 человек на 14 миллионов рублей. Суд приговорил ее к пяти годам заключения в исправительной колонии общего режима.

При этом отбытие срока отсрочено до тех пор, пока ребенку подсудимой не исполнится 14 лет.

Ранее другой турагент обокрала россиян на пять миллионов рублей и оказалась под угрозой тюрьмы. 32-летняя жительница города Искитима Новосибирской области продавала туры по России и в другие страны с января по октябрь 2024 года.

