Турагент обманула десятки россиян на 14 миллионов рублей и оставила их без отпуска

Российский турагент обманула десятки соотечественников и оставила их без отпуска. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Башкортостан в Telegram-канале.

Уточняется, что подсудимая договаривалась с клиентами об оказании услуг от лица таругентства, но не выполняла условия. Таким образом она обманула 78 человек на 14 миллионов рублей. Суд приговорил ее к пяти годам заключения в исправительной колонии общего режима.

При этом отбытие срока отсрочено до тех пор, пока ребенку подсудимой не исполнится 14 лет.

Ранее другой турагент обокрала россиян на пять миллионов рублей и оказалась под угрозой тюрьмы. 32-летняя жительница города Искитима Новосибирской области продавала туры по России и в другие страны с января по октябрь 2024 года.