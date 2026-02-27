Реклама

Наука и техника
00:15, 27 февраля 2026Наука и техника

В Турции разработали автомат на базе советского АК

Army Recognition: Турецкая компания Girsan представила новый автомат на базе АК
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Турецкая компания Girsan разработала новый автомат, который представляет собой модификацию советской платформы автомата Калашникова (АК). Оружие презентовали на выставке Enforce Tac в Германии, передает Army Recognition.

На выставке показали прототип автомата, который планируют вывести на рынок в 2027 году. Характеристики оружия не раскрывают. Судя по снимкам, турецкая разработка — это стандартная база АК, дополненная современным тюнингом.

Автомат получил новое цевье с планками Пикатинни, которые позволяют устанавливать различное оборудование. Выставочный образец оснастили коллиматорным прицелом. Также турецкий АК получил новую рукоятку и регулируемый приклад.

«Когда конструкторы рассматривают модель штурмовой винтовки АК в качестве основы для нового оружия, такого как Girsan, механическая простота и эксплуатационная долговечность являются основными факторами», — говорится в материале.

В феврале стало известно, что концерн «Калашников» отгрузил заказчику первую в 2026 году партию укороченных автоматов АК-12К. Созданную по запросу штурмовых и разведывательных подразделений модификацию отличает ствол длиной 290 миллиметров.

