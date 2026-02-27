Реклама

Силовые структуры
11:01, 27 февраля 2026Силовые структуры

Воевавшего с мирным населением шведского наемника объявили в международный розыск

Наемник из Швеции заработал 3,4 млн за боевые действия против мирных жителей
Владимир Седов
Владимир Седов

Фото: Андрей Старостин / РИА Новости

В Донецке 30-летнего гражданина Швеции Теодора Пера Альбина Ровасаари Линда заочно приговорили к 14 годам по делу об участии наемника в вооруженном конфликте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре (ГП).

По данным следствия, весной 2022 года он прибыл на Украину и вступил в ряды Интернационального легиона территориальной обороны. Осенью 2025 года Линд принял участие в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных сил России и мирного населения. За эти действия швед заработал свыше 3,4 миллиона рублей.

Как уточнили в ГП, его признали виновным по части 3 статьи 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»).

Ранее стало известно, что наемники из Французского иностранного легиона и американской частной военной компании (ЧВК) Forward Observation Group присутствуют на Украине.

