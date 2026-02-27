Реклама

Культура
19:37, 27 февраля 2026Культура

Волочкова заявила о проблемах с яйцами в Германии

Анастасия Волочкова не могла четыре дня найти куриные яйца в немецкой клинике
Андрей Шеньшаков

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что четыре дня ждала, когда ей принесут яйца и салатные листья в немецкой клинике, где проходила лечение. Об этом она рассказала 5-tv.ru.

Заслуженная артистка РФ призналась, что немцы едят сплошь сосиски в тесте.

«Немцы едят эти сосиски в тесте, а я три дня просила найти мне салатные листья и два яичка. Нашли на четвертый день, что мне было надо, я белочки ела и выживала», — заявила бывшая звезда Большого театра.

Также Волочкова сообщила, что ее удивило то, что скорлупа была окрашена: европейцы таким образом помечают продукт, сваренный вкрутую.

Ранее балерина Анастасия Волочкова призналась, что готова родить от своего молодого партнера Марчела Абаби. Артистка, которая провела с Марчелом отпуск на Мальдивах, рассказала, что их связывают близкие отношения.

