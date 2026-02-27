Российские власти понадеялись на возврат «лучших санкционных времен»

Вице-премьер Новак заявил о желании Москвы сократить скидки на российскую нефть

Правительство России будет стремиться к тому, чтобы дисконт на российскую нефть на мировом рынке снизился примерно до 10 долларов за баррель, как было «в лучшие санкционные времена». Об этом в образовательном центре «Сириус» заявил вице-премьер Александр Новак, передает «Интерфакс».

При этом чиновник согласился, что риски роста дефицита бюджета выше запланированного уровня с текущими ценами на российскую нефть увеличиваются.

Он указал, что такая ситуация связана с различными факторами. Это и снижение стоимости эталонного сорта Brent, по отношению к которому формируются остальные цены, и высокий дисконт на основной экспортный российский сорт Urals, и необходимость перенаправлять партии на более удаленные рынки, из-за чего стоимость транспортировки растет.

По словам Новака, если раньше российскую нефть принимала Европа, то теперь ее приходится отправлять в Индию и Китай, а расходы на логистику растут в несколько раз. Чтобы снизить остроту проблемы правительство пытается развивать конкуренцию, работать над удешевлением страховок, позволяя поставщикам получать более выгодные условия.

Вице-премьер заметил, что если дефицит продолжит нарастать, то у власти есть различные варианты компенсации выпадающих доходов. В том числе это использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), увеличение госдолга и распродажа государственного имущества.

Ранее сообщалось, что на фоне стремления Индии уйти от покупок российской нефти отечественные поставщики начали конкурировать с Ираном за право поставлять сырье частным предприятиям в Китае. Из-за ограниченного рынка производителям приходится предлагать рекордные скидки для покупателей. на этом фоне в январе нефтегазовые доходы федерального бюджета рухнули в два раза.