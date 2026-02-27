Врачам не удалось спасти заболевшего раком 16-летнего блогера

Звезда TikTok из Новой Зеландии Те Феро попал в больницу из-за рака

16-летний TikTok-блогер из Новой Зеландии Те Феро попал в больницу, когда у него нашли онкологическое заболевание, врачам не удалось спасти его. Об этом сообщает People.

Отмечается, что изначально Те Феро жаловался на боль в ноге. Через три дня у подростка появилась рвота и судороги, его госпитализировали. Еще через несколько дней опекунша звезды TikTok, блогерша Те Варена, заявила, что он находится в критическом состоянии.

В больнице у него обнаружили герминогенную опухоль — новообразование, которое развивается из гоноцитов, то есть первичных половых клеток. Те Феро не стало 13 февраля. «Он ушел так спокойно», — сообщила Те Варена.

