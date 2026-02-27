Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:44, 27 февраля 2026Интернет и СМИ

Врачам не удалось спасти заболевшего раком 16-летнего блогера

Звезда TikTok из Новой Зеландии Те Феро попал в больницу из-за рака
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Te Warena / TikTok

16-летний TikTok-блогер из Новой Зеландии Те Феро попал в больницу, когда у него нашли онкологическое заболевание, врачам не удалось спасти его. Об этом сообщает People.

Отмечается, что изначально Те Феро жаловался на боль в ноге. Через три дня у подростка появилась рвота и судороги, его госпитализировали. Еще через несколько дней опекунша звезды TikTok, блогерша Те Варена, заявила, что он находится в критическом состоянии.

В больнице у него обнаружили герминогенную опухоль — новообразование, которое развивается из гоноцитов, то есть первичных половых клеток. Те Феро не стало 13 февраля. «Он ушел так спокойно», — сообщила Те Варена.

Ранее сообщалось, что шотландская телеведущая и доктор Пунам Кришан, у которой нашли рак груди, обратилась к зрителям с онкологическими заболеваниями. Она назвала поддержку окружающих самым важным фактором при борьбе с раком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Расчлененное тело сына украинского вора в законе могли найти на Бали. Его похищение вскрыло криминальную сеть с участием СБУ

    Вучич обратился к Токаеву с необычной просьбой

    Капитан рассказал о долетающих до Европы ракетах Ирана

    Один вид сосулек оказался признаком проблем с домом

    Зеленский пригласил Фицо обсудить вопросы по «Дружбе» на Украине

    В офисе Зеленского высказались о сроках завершения конфликта на Украине

    Россиянка сделала популярную процедуру и показала покрытое ранами лицо

    В Белгородской области ответили на вопрос о поиске отказавшегося везти Гладкова водителя

    Буданов ответил на вопрос о своем участии в президентских выборах

    Врачам не удалось спасти заболевшего раком 16-летнего блогера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok