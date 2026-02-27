Реклама

Россия
12:27, 27 февраля 2026Россия

ВСУ ударили дроном по российскому автосервису

Хинштейн: ВСУ ударили дроном по автосервису в Курской области, есть жертва
Майя Назарова

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Вооруженный силы Украины (ВСУ) ударили дроном по автосервису в Сеймском округе в Курской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Он отметил, что есть одна жертва — не выжил 25-летний сотрудник ремонтного предприятия. Еще трое, в том числе двое клиентов автосервиса, получили осколочные ранения. Всех их госпитализировали, подчеркнул губернатор.

На месте работают оперативные службы. «По моему поручению туда выехал исполняющий обязанности губернатора Александр Чепик, там же находится глава Курска», — добавил Хинштейн.

До этого в Минобороны отчитались, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 95 беспилотников ВСУ над регионами России за минувшую ночь. Тогда дроны были перехвачены и уничтожены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областях, Краснодарском крае, Московском регионе, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

