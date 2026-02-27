Реклама

07:21, 27 февраля 2026

Раскрыты подробности ночной массированной атаки ВСУ на Россию

Минобороны России: Средства ПВО сбили 95 беспилотника ВСУ за ночь
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В ночь с 26 на 27 февраля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами 95 беспилотников Вооруженных сил Украины. Подробности отражения массированной атаки раскрыло Минобороны России, пишет РИА Новости.

Как уточнили в ведомстве, летательные аппараты перехвачены и уничтожены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областях, Краснодарском крае, Московском регионе, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что после поражения украинских дронов никто не пострадал. Повреждений объектов инфраструктуры, предварительно, нет.

В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о ракетном ударе по энергетическим объектам региональной столицы. По его данным, нанесены серьезные повреждения. В городе и Белгородском округе зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Пострадавших нет.

