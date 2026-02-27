Реклама

Россия
07:00, 27 февраля 2026Россия

ВСУ ударили беспилотниками по Тульской области

Миляев: Средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Тульской областью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Тульскую область с помощью беспилотников. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

По его данным, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два дрона над территорией области. В результате атаки никто не пострадал, уточнил губернатор. Предварительно, объекты инфраструктуры не повреждены.

Минувшей ночью ВСУ нанесли массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре в Белгороде. Зафиксированы серьезные повреждения. В городе и Белгородском округе произошли перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла.

