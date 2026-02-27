Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:02, 27 февраля 2026Из жизни

Беременная порнозвезда рассказала о поисках отца ребенка после секса с 400 мужчинами

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: Bonnie Blue / YouTube

Порнозвезда Бонни Блю, забеременевшая после 24-часового секс-марафона с 400 участниками, рассказала о поисках отца ребенка. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Бонни Блю утверждает, что заранее продумала этот вопрос. «Вот для этого я и собирала в тот день образцы ДНК, — объяснила она. — Я брала у них образцы ДНК и контактную информацию».

Всех мужчин, участвовавших в секс-марафоне, заранее проверили на отсутствие заболеваний, передающихся половым путем. Кроме того, им пришлось сообщить организаторам свой телефон и сдать мазок из полости рта для генетического теста.

Материалы по теме:
Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Горят на работеПочему порноактрисы все чаще кончают с собой
10 января 2018
Рыцарь в белых трусах. Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Рыцарь в белых трусах.Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
16 ноября 2021
«Я видел все» Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
«Я видел все»Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
17 августа 2019

Ранее Бонни Блю заявила, что поставила рекорд мира по незащищенному сексу. Перед акцией она призналась, что рассчитывает забеременеть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десант из Британии и Франции готовится к «миротворческой миссии» на Украине. Они тренируются устраивать засады и уничтожать ПВО

    «Будет невероятно, если это произойдет». Греф дал личный прогноз курса рубля

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    Банкиров призвали поделиться с бюджетом

    Путин обратился к российским военным

    Стало известно о смерти пожизненно осужденного главы люберецкой ОПГ Не буди

    27-летняя девственница оказалась в тупике

    Трамп рассмотрел потенциальные варианты удара по Ирану

    На Украине сообщили об участии еще одной страны на переговорах в Женеве

    В России подорожали букеты цветов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok