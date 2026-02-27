Беременная порнозвезда рассказала о поисках отца ребенка после секса с 400 мужчинами

Порнозвезда Бонни Блю, забеременевшая после 24-часового секс-марафона с 400 участниками, рассказала о поисках отца ребенка. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
Бонни Блю утверждает, что заранее продумала этот вопрос. «Вот для этого я и собирала в тот день образцы ДНК, — объяснила она. — Я брала у них образцы ДНК и контактную информацию».
Всех мужчин, участвовавших в секс-марафоне, заранее проверили на отсутствие заболеваний, передающихся половым путем. Кроме того, им пришлось сообщить организаторам свой телефон и сдать мазок из полости рта для генетического теста.
Ранее Бонни Блю заявила, что поставила рекорд мира по незащищенному сексу. Перед акцией она призналась, что рассчитывает забеременеть.