Зеленский пригласил Фицо обсудить вопросы по «Дружбе» на Украине

Зеленский пригласил Фицо обсудить имеющиеся вопросы на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с премьер-министром Словакии Робертом Фицо пригласил его обсудить имеющиеся вопросы в отношениях стран. Об этом в своем Telegram-канале сообщил его офис.

«Прямо сейчас Президент говорит с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Президент приглашает его в Украину для обсуждения всех имеющихся вопросов», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что Венгрия и Словакия создадут совместную комиссию, которая отправится на Украину для оценки состояния нефтепровода «Дружба». О такой мере договорились главы правительств Венгрии и Словакии — Виктор Орбан и Роберт Фицо.