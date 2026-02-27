Реклама

22:36, 27 февраля 2026

Зеленский собрался изменить дипломатическую команду

Зеленский: Будут усилены некоторые направления дипломатической работы в Европе
Екатерина Щербакова
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении к гражданам, которое было опубликовано в его официальном Telegram-канале, заявил о том, что в дипломатическом корпусе страны произойдут кадровые изменения.

Зеленский отметил, что пообщался не только с дипломатической командой, но и с людьми, которые имеют хороший опыт и проявили себя в защите украинских интересов.

«Мы готовимся усилить некоторые направления дипломатической работы в Европе и не только. Украинские интересы должны быть представлены на официальном уровне и в общении с сообществами из тех стран, которые сейчас еще не имеют свободы или находятся под российским влиянием», — добавил украинский лидер.

По словам Зеленского, Министерство иностранных дел готовит кандидатуры для назначения специального представителя по Белоруссии и белорусской общине в Европе.

В этом же обращении Владимир Зеленский сделал заявление о встрече с президентом России Владимиром Путиным, а также высказался по поводу принятия ядерного оружия от Великобритании и Франции.

