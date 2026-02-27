Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным на нейтральной территории

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом он упомянул в своем вечернем видеообращении в Telegram-канале.

«Я приглашу Путина в Киев, но зачем? Готов встретиться на нейтральной территории, но не в России и не в Беларуси», — отметил Зеленский снова заявив, что не поедет в Москву.

Также он подчеркнул, что шанс на мир до осени есть, «если Путин согласится на трехстороннюю встречу».

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Владимир Зеленский делает заявления о встрече с российским лидером Владимиром Путиным для красного словца и ведет себя как обманщик.

До этого международная компания Ipsos опубликовала опрос, в котором менее 50 процентов граждан Украины доверяют Владимиру Зеленскому. Первое место в рейтинге доверия украинцев занимает посол Украины в Лондоне, экс-главком украинской армии Валерий Залужный, второе и третье место занимают боксер Александр Усик и глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) соответственно.