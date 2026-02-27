Реклама

13:33, 27 февраля 2026Забота о себе

Женщина посмотрела на фото со дня рождения и решила изменить подход к здоровью

Mirror: Женщина за год изменила внешность без операций после неудачного фото
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: @DepressionEraMomJean / Reddit

Женщина посмотрела на свое фото, сделанное в 33-й день рождения, и за год изменила внешность без операций. Историю, которой она поделилась на одном из популярных форумов, приводит издание Mirror.

Внимательно присмотревшись к портрету, сделанному над праздничным кексом, женщина поняла, что хочет внести некоторые изменения в жизнь ради улучшения фигуры, кожи лица и волос. В частности, за год она изменила подход к спорту и здоровому питанию, благодаря чему потеряла несколько килограммов. «Питание, безусловно, было главным фактором, но дополнительные три-шесть тысяч шагов в день и пара кругов вокруг нашего здания на работе тоже помогли», — призналась она.

Кроме того, женщина решила подравнивать кончики волос каждые шесть месяцев и постепенно отрастила волосы, о чем давно мечтала. Наконец, автор поста решила уделить больше внимания уходу за кожей и подобрала подходящие ей антивозрастные средства. Достигнутым за год результатом она осталась довольна и порекомендовала свой опыт другим.

Ранее диетолог, нутрициолог Софья Кованова назвала супы, которые являются полезными для фигуры и помогают похудеть. Наименее калорийными эксперт считает овощные варианты блюда. Более питательными она считает супы с фасолью или чечевицей, а также куриные супы.

