Женщина три недели провела в комнате с трупом

Британская пенсионерка призналась, что три недели спала в комнате с мертвецом

В Великобритании пожилая женщина три недели спала в комнате с трупом своего партнера. Об этом пишет Daily Mirror.

61-летняя Салли Смитсон из Оксфордшира призналась в суде, что скрывала покойного 71-летнего сожителя и продолжала жить с ним. Как выяснилось, 1 октября 2025 года у Джона Блэквелла случился сердечный приступ, который он не пережил. Однако тело обнаружили только 21 октября благодаря клинеру, которая заподозрила неладное. Все это время Смитсон спала в комнате, где на полу лежал мертвец, находившийся в стадии активного разложения. Пенсионерка даже отправляла сообщения с телефона Блэквелла, чтобы скрыть правду, а соседям говорила, что ее партнер вышел из дома или восстанавливается после больницы.

Судья Майкл Гледхилл назвал произошедшее оскорблением норм общественной морали и приговорил Смитсон к 14 месяцам тюрьмы. Адвокат подсудимой заявил, что она испытывает глубокое раскаяние. Он объяснил, что после смерти партнера Смитсон испытывала сильные эмоции, поскольку у нее были сложные отношения с Блэквеллом. Среди прочего, он применял физическую силу к женщине.

