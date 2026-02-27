Жители Санкт-Петербурга устроили «крысогон»

Жители центра Санкт-Петербурга решили серьезно бороться с крысами

Жители Санкт-Петербурга отчаялись бороться с крысами во дворе и затеяли «Крысогон». Об этом сообщает «Фонтанка».

Известно, что грызуны облюбовали мусорные баки и двор между арт-центром «Пушкинская-10» и жилым домом с ресторанами и продуктовым магазином на Лиговском, 53. Несколько лет жильцы жаловались на грызунов, но эффекта это не давало: крыс хоть и стало меньше, но избавиться от них не удавалось.

На некоторые жалобы чиновники отвечали, что фото грызуна старое и не соответствует действительности. Тогда одна из художниц арт-центра «Пушкинская-10» распечатала посты Telegram-канала «Фонтанки» с датой и сняла крысу на их фоне. Также девушка пожаловалась на открытое подвальное помещение во дворе, где полно мусора, есть живые и мертвые грызуны.

Художники города организовали «Крысогон», в рамках которого будут собраны подписи под обращением к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой организовать проверку тех, кто несет ответственность за захват двора крысами. Также художники представят тематические арт-объекты.

