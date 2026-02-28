Афганистан заявил о новых ударах по Пакистану

МО Афганистана заявило о новых ударах по Пакистану

Афганистан нанес новые удары по объектам в Пакистане. Об этом заявило Министерство обороны (МО) республики, передает ТАСС.

Серию авиаударов по пакистанским объектам нанесли Военно-воздушные силы (ВВС) Афганистана в ночь на субботу.

МО рассказало, что летчики поразили военные базы Мираншах и Спинвам. В заявлении ведомства подчеркнули, что удар привел к «серьезным разрушениям и большим жертвам».

Ранее стало известно, что афганские военные сбили самолет ВВС Пакистана в провинции Нангархар и взяли в плен пилота.

Телеканал Ariana News сообщал, что Афганистан начал новые «атаки возмездия» на границе с Пакистаном. Источники канала сообщили, что боевые действия проходят в нескольких районах провинции Хост. Атакам подвергаются пакистанские позиции вдоль условной линии разграничения.