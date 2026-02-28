Реклама

В Афганистане сбили пакистанский самолет и взяли в плен пилота

В афганской провинции Нангархар сбили пакистанский самолет и взяли в плен пилота
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Parwiz / Reuters

В афганской провинции Нангархар военные республики сбили пакистанский самолет и взяли в плен пилота. Об этом сообщает портал Ariana news со ссылкой на представителя командования 201-го армейского корпуса «Халид ибн Валид» Вахидулла Мохаммади.

В командовании сил безопасности Нангархара уточнили, что реактивный самолет Военно-воздушных сил Пакистана был сбит в шестом муниципальном районе административного центра провинции — города Джелалабад, отмечает портал.

В ночь на воскресенье, 22 февраля, Военно-воздушные силы Пакистана нанесли авиаудар по афганским приграничным провинциям Пактия и Нангархар, жертвами атаки стали десятки мирных жителей. 26 февраля Афганистан начал операцию возмездия против Пакистана.

