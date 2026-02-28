Антироссийскую перепевку песни «Сигма-бой» признали экстремистской

Суд в Москве признал экстремистской антироссийскую перепевку песни «Сигма-бой»

Суд в Москве удовлетворил иск прокуратуры о признании экстремистским материалом одного из вариантов популярной песни «Сигма-бой». Об этом сообщает РИА Новости.

Поводом для разбирательства стал кавер на трек, размещенный на нескольких сайтах, в котором были полностью изменены оригинальные слова. Проведенное по запросу надзорного ведомства лингвистическое исследование выявило в тексте признаки унижения человеческого достоинства, а также возбуждения ненависти и вражды по отношению к российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

По решению суда доступ к данной версии композиции на сетевых ресурсах будет ограничен.

Ранее стало известно, что российский философ и политический деятель Александр Дугин заявил, что ему понравился трек российских школьниц Betsy и Марии Янковской «Сигма бой».