10:43, 28 февраля 2026Спорт

Британец стал старшим тренером сборной России по легкой атлетике

Британец Фреклтон возглавил сборную России по легкой атлетике
Владислав Уткин

Фото: Pavel1964 / Shutterstock / Fotodom  

Британец Райан Фреклтон стал старшим тренером сборной России по легкой атлетике. Об этом сообщает ТАСС.

«Новый старший тренер сборной России Райан Фреклтон в апреле должен поехать на сбор в Турции. Фреклтон сейчас находится в Южно-Сахалинске, где знакомится с нашими спортсменами и тренерами», — отметил тренер сборной России Руслан Мащенко.

Также Мащенко рассказал, над чем конкретно будет работать Фреклтон. «Пока он отвечает за весь резервный состав сборной, но в будущем, я думаю, он будет отвечать за спринт, барьерный бег, а также работать с прыгунами над повышением скорости», — сказал Мащенко.

Фреклтону 44 года. Ранее он выступал в составе сборной Великобритании по бобслею на Кубках мира и Европы. Кроме того, ему удалось поработать с призерами Олимпийских игр Джоди Уильямсом, Имани-Ларой Лансиквот и Нетанил Митчелл Блэйк.

