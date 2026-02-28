Британец стал старшим тренером сборной России по легкой атлетике

Британец Фреклтон возглавил сборную России по легкой атлетике

Британец Райан Фреклтон стал старшим тренером сборной России по легкой атлетике. Об этом сообщает ТАСС.

«Новый старший тренер сборной России Райан Фреклтон в апреле должен поехать на сбор в Турции. Фреклтон сейчас находится в Южно-Сахалинске, где знакомится с нашими спортсменами и тренерами», — отметил тренер сборной России Руслан Мащенко.

Также Мащенко рассказал, над чем конкретно будет работать Фреклтон. «Пока он отвечает за весь резервный состав сборной, но в будущем, я думаю, он будет отвечать за спринт, барьерный бег, а также работать с прыгунами над повышением скорости», — сказал Мащенко.

Фреклтону 44 года. Ранее он выступал в составе сборной Великобритании по бобслею на Кубках мира и Европы. Кроме того, ему удалось поработать с призерами Олимпийских игр Джоди Уильямсом, Имани-Ларой Лансиквот и Нетанил Митчелл Блэйк.