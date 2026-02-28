Реклама

Буданов заявил о согласии России на одно условие в ходе мирных переговоров

Буданов заявил, что Россия согласилась принять гарантии безопасности для Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Делегация России в ходе мирных переговоров согласилась принять гарантии безопасности для Украины от США, заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Его слова приводит УНИАН.

«Что касается гарантий безопасности, на прошлых переговорах российская сторона прямо заявила, что готова принять гарантии, которые Украине предлагают Соединенные Штаты Америки», — сказал Буданов.

Он также выступил за компромисс по территориальному вопросу.

Ранее в феврале глава офиса президента Украины захотел разделить Россию на несколько государств. По его словам, это нужно для того, чтобы Украина и страны Европы якобы «могли чувствовать себя в безопасности». В Госдуме назвали слова Буданова чушью.

