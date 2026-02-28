РЕН ТВ: Четыре человека погибли в результате падения обломков снарядов в Сирии

Четыре человека погибли и еще несколько получили ранения в результате падения обломков снарядов в городе Эс-Сувайда в Сирии. Об этом в субботу, 28 февраля, в Telegram-канале сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось, что в результате утреннего удара Израиля и США по Ирану погибли ученицы начальной школы в провинции Хормозган, округ Минаб, на юге страны. В последних поступивших сообщениях на этот счет говорится о 40 жертвах и 48 раненых.

В ответ на агрессию Израиля и США Иран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы сразу в нескольких странах Ближнего Востока. В Корпусе стражей исламской революции подчеркнули, что ответные действия Тегерана будут продолжаться до полного разгрома врага.