Депутата Рады попытались мобилизовать при помощи пистолета

Депутата Верховной Рады Каптелова пытались мобилизовать, угрожая пистолетом

Депутата Верховной Рады Романа Каптелова попытались мобилизовать на улице в Днепропетровске, угрожая пистолетом. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«Ко мне подъехал автобус, из которого выбежали люди в балаклавах. По моему требованию пригласить полицейского один из присутствующих представился сотрудником, однако другие лица в масках не представились и не предоставили никаких документов. Один из них держал руку за спиной на рукоятке пистолета и угрожал его применением, а также физической расправой», — рассказал депутат.

Каптелов потребовал безотлагательно разобраться в этой ситуации, поскольку, по его словам, каждый день на Украине «люди в балаклавах, без документов и без представления, с оружием запугивают и унижают граждан».

Ранее боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Сидляк, оказавшийся в российском плену, рассказал о своей мобилизации. По словам военнослужащего, сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкомата) скрутили его, когда он шел по улице с ребенком и не мог убежать от них.