Два человека пострадали во время пожара на заправке в Подмосковье

Два человека получили ожоги при пожаре на заправке в деревне под Дмитровом

Два человека пострадали во время пожара на автозаправке под Дмитровом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Возгорание произошло в деревне Дубки в Подмосковье. Как пишет канал, произошел взрыв колеса у машины, стоявшей рядом с автоцистерной. В результате грузовой автомобиль загорелся.

Ожоги получили кассир заправки и водитель грузовика. Обоих пострадавших доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что вечером 27 февраля прогремел сильный взрыв в многоэтажном доме на улице Кадырова в Москве. В результате происшествия пострадал 50-летний мужчина и его 14-летняя дочь. Жителей подъезда эвакуировали, их всех временно разместили в школе рядом с домом.