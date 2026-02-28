Филолог заявил о массовой отмене обращения на «вы» с большой буквы

Филолог Пахомов заявил о неуместности обращения на «вы» с большой буквы

Норма обращения на «вы» с большой буквы начинает вызывать все больше вопросов у носителей русского языка, некоторые молодые люди считают такое обращение неуместным. Об этом РИА Новости сообщил научный сотрудник Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН, председатель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов.

«Такое ощущение, что эта норма, правда, начинает вызывать все больше и больше вопросов, особенно среди молодых носителей русского языка, потому что многим кажется, что "вы" с большой буквы — это что-то совершенно неуместное, это какая-то избыточная, чрезмерная вежливость, граничащая с лизоблюдством, и, что обращение на "вы" само по себе является достаточно вежливым», — прокомментировал Пахомов.

Филолог отметил, что большое количество людей намеренно отказывается от прописных букв в мессенджерах и соцсетях ради камерности общения.

При этом, по словам Пахомова, никуда не ушла точка зрения, что традиционное для русской культуры обращение на «вы» с большой буквы к одному человеку является признаком вежливости, уважение и воспитанности.

Эксперт посоветовал по умолчанию начинать коммуникацию на «вы» с большой буквы, особенно если человек старше или выше по должности. Если позволит ситуация, в дальнейшем можно договориться об удобном для обоих собеседников общении.

Ранее главный редактор портала «Грамота.ру» кандидат филологических наук Ксения Киселева заявила, что через 25 лет темп речи россиян увеличится, а также появится все больше сокращенных слов, в том числе ради экономии времени.

