Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
10:13, 28 февраля 2026Спорт

Форвард «Анахайма» Минтюков помог команде обыграть «Виннипег»

Форвард «Анахайма» Минтюков забил и сделал передачу в матче с «Виннипегом»
Владислав Уткин

Фото: Kiyoshi Mio-Imagn Images / Reuters

Форвард «Анахайма» Павел Минтюков помог команде обыграть «Виннипег». Он забил и сделал результативную передачу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Анахайм» одолел «Виннипег» в овертайме со счетом 5:4. Помимо Минтюкова, в составе «Дакс» отличились Джейкоб Труба, Лео Карлссон, Райан Пилинг и Крис Крайдер, забросивший победную шайбу.

Благодаря этой победе, «Анахайм» поднялся на пятое место в турнирной таблице Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В активе «уток» 67 очков в 58 матчах.

Минтюков в текущем сезоне провел 53 матча, в которых забросил семь шайб и сделал десять результативных передач. Он выступает за «Анахайм» с 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тегеран будет выглядеть не так, как раньше». Израиль и США атакуют Иран. Под ударом десятки объектов в столице и ядерные центры

    Британец стал старшим тренером сборной России по легкой атлетике

    Трамп объявил масштабную военную операцию против Ирана

    Стало известно о запуске сирен воздушной тревоги в Тель-Авиве

    Иран закрыл свое воздушное пространство

    Российский дрон спас прохожего от насильственной мобилизации в ВСУ в Херсонской области

    Стало известно об участии США в атаке на Иран

    Бабкина отсудила деньги у МЧС

    Форвард «Анахайма» Минтюков помог команде обыграть «Виннипег»

    В Афганистане сбили пакистанский самолет и взяли в плен пилота

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok