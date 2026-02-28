Форвард «Анахайма» Минтюков помог команде обыграть «Виннипег»

Форвард «Анахайма» Минтюков забил и сделал передачу в матче с «Виннипегом»

Форвард «Анахайма» Павел Минтюков помог команде обыграть «Виннипег». Он забил и сделал результативную передачу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Анахайм» одолел «Виннипег» в овертайме со счетом 5:4. Помимо Минтюкова, в составе «Дакс» отличились Джейкоб Труба, Лео Карлссон, Райан Пилинг и Крис Крайдер, забросивший победную шайбу.

Благодаря этой победе, «Анахайм» поднялся на пятое место в турнирной таблице Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В активе «уток» 67 очков в 58 матчах.

Минтюков в текущем сезоне провел 53 матча, в которых забросил семь шайб и сделал десять результативных передач. Он выступает за «Анахайм» с 2023 года.