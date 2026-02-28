Иран столкнулся еще с одним видом атак на фоне ракетных ударов США и Израиля

Помимо ракетных ударов со стороны США и Израиля, Иран также столкнулся с серией кибератак на инфраструктуру страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей власти Исламской Республики.
«После начала преступных атак на различные точки нашей дорогой родины, с первых же минут начались кибератаки и когнитивные операции врага», — сказано в сообщении.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Позже стало известно, что операция Соединенных Штатов получила название «Эпическая ярость».