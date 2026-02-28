Реклама

Иран столкнулся еще с одним видом атак на фоне ракетных ударов США и Израиля

Власти Ирана заявили о серии кибератак на инфраструктуру страны
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Помимо ракетных ударов со стороны США и Израиля, Иран также столкнулся с серией кибератак на инфраструктуру страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей власти Исламской Республики.

«После начала преступных атак на различные точки нашей дорогой родины, с первых же минут начались кибератаки и когнитивные операции врага», — сказано в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Позже стало известно, что операция Соединенных Штатов получила название «Эпическая ярость».

