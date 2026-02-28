Иран закрыл свое воздушное пространство

ТАСС: Иран закрыл воздушное пространство для всех самолетов

Иран закрыл воздушное пространство для всех типов самолетов. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.

«Воздушное пространство Ирана закрыто ориентировочно до 12:00 по всемирному времени (15:00 по московскому) для всех типов самолетов», — сказал собеседник агентства.

Ранее глава Минобороны Израиля заявил о нанесении превентивного удара по Ирану.

В сети появился ролик, демонстрирующий взрывы в Тегеране. По предварительным данным, в центре города прогремело три взрыва. Несколько ракет попали по Университетской улице и району Джомхури.

Газета The New York Times со ссылкой на местные СМИ писала, что взрывы были слышны в районе, где проживает верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.