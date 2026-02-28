Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:35, 28 февраля 2026Мир

Иран закрыл свое воздушное пространство

ТАСС: Иран закрыл воздушное пространство для всех самолетов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Sha Dati / XinHua / Globallookpress.com

Иран закрыл воздушное пространство для всех типов самолетов. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.

«Воздушное пространство Ирана закрыто ориентировочно до 12:00 по всемирному времени (15:00 по московскому) для всех типов самолетов», — сказал собеседник агентства.

Ранее глава Минобороны Израиля заявил о нанесении превентивного удара по Ирану.

В сети появился ролик, демонстрирующий взрывы в Тегеране. По предварительным данным, в центре города прогремело три взрыва. Несколько ракет попали по Университетской улице и району Джомхури.

Газета The New York Times со ссылкой на местные СМИ писала, что взрывы были слышны в районе, где проживает верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тегеран будет выглядеть не так, как раньше». Израиль и США атакуют Иран. Под ударом десятки объектов в столице и ядерные центры

    Британец стал старшим тренером сборной России по легкой атлетике

    Трамп объявил масштабную военную операцию против Ирана

    Стало известно о запуске сирен воздушной тревоги в Тель-Авиве

    Иран закрыл свое воздушное пространство

    Российский дрон спас прохожего от насильственной мобилизации в ВСУ в Херсонской области

    Стало известно об участии США в атаке на Иран

    Бабкина отсудила деньги у МЧС

    Форвард «Анахайма» Минтюков помог команде обыграть «Виннипег»

    В Афганистане сбили пакистанский самолет и взяли в плен пилота

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok