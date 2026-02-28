«Краснодар» обыграл «Ростов» и вернул себе лидерство в РПЛ

«Краснодар» обыграл «Ростов» в 19-м туре РПЛ со счетом 2:1

«Краснодар» обыграл «Ростов» в 19-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1 и вернул себе лидерство в турнирной таблице чемпионата. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Счет на восьмой минуте поединка открыл форвард «Краснодара» Эдуард Сперцян — он забил с пенальти. В добавленное к первому тайму время футболисты «Ростова» выровняли положение. Точным ударом с 11-метровой отметки отличился Алексей Миронов. В начале второго тайма ростовчане остались в меньшинстве — за вторую желтую карточку с поля удалили защитника Дмитрия Чистякова. На 73-й минуте Никита Кривцов реализовал численное преимущество хозяев.

«Краснодар» набрал 43 очка после 19 матчей. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева встретятся 8 марта на выезде с «Рубином».

Ростовчане остались на 11-м месте, у них 21 очко в 19 встречах. В 20-м туре желто-синие сыграют у себя дома 7 марта с «Балтикой».