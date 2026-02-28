Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
16:41, 28 февраля 2026Спорт

«Краснодар» обыграл «Ростов» и вернул себе лидерство в РПЛ

«Краснодар» обыграл «Ростов» в 19-м туре РПЛ со счетом 2:1
Владислав Уткин

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Краснодар» обыграл «Ростов» в 19-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1 и вернул себе лидерство в турнирной таблице чемпионата. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Счет на восьмой минуте поединка открыл форвард «Краснодара» Эдуард Сперцян — он забил с пенальти. В добавленное к первому тайму время футболисты «Ростова» выровняли положение. Точным ударом с 11-метровой отметки отличился Алексей Миронов. В начале второго тайма ростовчане остались в меньшинстве — за вторую желтую карточку с поля удалили защитника Дмитрия Чистякова. На 73-й минуте Никита Кривцов реализовал численное преимущество хозяев.

«Краснодар» набрал 43 очка после 19 матчей. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева встретятся 8 марта на выезде с «Рубином».

Ростовчане остались на 11-м месте, у них 21 очко в 19 встречах. В 20-м туре желто-синие сыграют у себя дома 7 марта с «Балтикой».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны действия Рубио перед атакой на Иран

    В Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за гололеда

    Осколок иранской ракеты упал на территории отеля с российскими туристами

    Пропавшего в Подмосковье 11-летнего школьника насмерть завалило снегом

    «Краснодар» обыграл «Ростов» и вернул себе лидерство в РПЛ

    Отсутствие ударов по Банковой объяснили

    В ЕС призвали к сотрудничеству с Россией в одной сфере

    КСИР заявил о 200 погибших и раненных в результате ударов Ирана по военным базам США

    Мужчину с собакой ударило молнией

    Анонсировано выступление верховного лидера Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok