МАГАТЭ сделало заявление о ситуации на Ближнем Востоке

МАГАТЭ призвало избегать рисков для ядерной безопасности на Ближнем Востоке

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призвало к сдержанности в связи с событиями на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление агентство опубликовало на странице в социальной сети X.

«МАГАТЭ внимательно следит за развитием событий на Ближнем Востоке и призывает к сдержанности, чтобы избежать любых рисков для ядерной безопасности людей в регионе», — говорится в сообщении.

В МАГАТЭ отметили, что находятся в постоянном контакте со странами региона, но пока нет никаких свидетельств какого-либо радиологического воздействия.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начал масштабную военную операцию против Ирана. По его словам, целью является уничтожение угрозы со стороны жестокого иранского режима.