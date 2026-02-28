Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:08, 28 февраля 2026Мир

Мерц прокомментировал удары Израиля и США по Ирану

Мерц: Германия не принимала участия в ударах США и Израиля по Ирану
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
СюжетЯдерная программа Ирана

Фото: Swen Pförtner / picture alliance via Getty Images

Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал удары Израиля и США по Ирану. Об этом сообщает Reuters.

Мерц заявил, что США несколько недель пытались достичь мирного урегулирования с Ираном, однако Исламская Республика отказывалась принять «надежное и проверяемое соглашение о прекращении военной ядерной программы». При этом канцлер также отметил, что вооруженные силы Германии не принимали участия в ударах по территории Ирана.

«Германия по-прежнему выступает за мир и безопасность в регионе и подчеркивает свою приверженность безопасности Израиля», — сказал Мерц и добавил, что иранский народ имеет право самостоятельно определять свое будущее.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его страна отвергает односторонние военные действия США и Израиля против Ирана. Политик заявил, что нападение на Иран способствует установлению более нестабильного и враждебного международного порядка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран перекрыл Ормузский пролив

    Находящаяся в Дубае «Мисс Россия — 2022» рассказала о сбитых у нее над головой ракетах

    Эрдоган осудил Иран

    В США прокомментировали удар по женской школе в Иране

    Опубликовано видео ракетного удара по Бахрейну

    Армия Израиля объявила о начале новой волны ударов по Ирану

    Мерц прокомментировал удары Израиля и США по Ирану

    По иранскому городу с действующей АЭС нанесли удар

    Плющенко назвал причину провала Малинина на Олимпиаде-2026

    В МИД Ирана назвали нападение США и Израиля объявлением войны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok