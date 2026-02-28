Мерц резко сменил риторику во время встречи в Китае

Spiegel: Мерц в КНР заговорил о сотрудничестве и забыл про критику

Канцлер Германии Фридрих Мерц пошел на серьезное смягчение своей радикальной риторики во время визита в Китай. Об этом пишет журнал Spiegel.

«То, что можно было услышать, звучало робко», — говорится в статье.

Авторы отмечают, что за несколько недель до поездки Мерц отличился резкими заявлениями в адрес Пекина, но на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином его тон был весьма миролюбивым: немецкий канцлер говорил о сотрудничестве и необходимости поддержания хороших отношений.

Кроме того, Мерц всячески избегал упоминаний украинского конфликта и полностью поддержал точку зрения Пекина о необходимости мирного урегулирования.

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер назвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца предателем из-за его отказа закупать российский газ и помощи в транзите американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.

