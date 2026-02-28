Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:25, 28 февраля 2026Мир

Мерц резко сменил риторику во время встречи в Китае

Spiegel: Мерц в КНР заговорил о сотрудничестве и забыл про критику
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vincent Thian / AP

Канцлер Германии Фридрих Мерц пошел на серьезное смягчение своей радикальной риторики во время визита в Китай. Об этом пишет журнал Spiegel.

«То, что можно было услышать, звучало робко», — говорится в статье.

Авторы отмечают, что за несколько недель до поездки Мерц отличился резкими заявлениями в адрес Пекина, но на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином его тон был весьма миролюбивым: немецкий канцлер говорил о сотрудничестве и необходимости поддержания хороших отношений.

Кроме того, Мерц всячески избегал упоминаний украинского конфликта и полностью поддержал точку зрения Пекина о необходимости мирного урегулирования.

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер назвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца предателем из-за его отказа закупать российский газ и помощи в транзите американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль нанес удар по Ирану

    В Финляндии предупредили об опасном шаге ЕС против России

    Раскрыты подробности похищения ребенка в Смоленске

    Мерц резко сменил риторику во время встречи в Китае

    Трамп высказался о непростом решении по Ирану

    На Западе подчинили рой насекомых для разведки в интересах НАТО

    Финляндия заработала экономический шок после закрытия границы с Россией

    В Минобороны Украины описали новую разработку России словами «противник прогрессирует»

    Разведку Британии обвинили в исправлении речей президента США

    Определился следующий соперник украинского боксера Усика

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok