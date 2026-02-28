Реклама

09:45, 28 февраля 2026

Москвичей предупредили о резком похолодании

Синоптик Макарова: Москвичей ждет похолодание после нескольких теплых дней
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Жителей Москвы ждет резкое похолодание, которое наступит после нескольких теплых дней. О погоде в столице в ближайшие дни ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала РИА Новости.

Она отметила, что потепление будет неравномерным. На погоду в Москве будет влиять циклон в его теплой части, поэтому с 28 февраля по 2 марта будет теплая погода. Затем столица окажется в холодной части циклона, которая приведет к снижению температуры. В течение следующей недели она может упасть до минус 15 градусов.

«Во второй половине недели будет ночная температура минус 2, минус 7, и около ноля днем. Ни одна весна не обходится без возврата холодов. Перестройка только начинается. Вот это потепление у нас происходит за счет проникновения теплых воздушных масс с Атлантики», — сказала синоптик.

Ранее синоптик сообщила, что в марте Москва может превратиться в Венецию из-за больших запасов влаги в снежном покрове.

