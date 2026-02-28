Реклама

08:43, 28 февраля 2026Интернет и СМИ

На Западе подчинили рой насекомых для разведки в интересах НАТО

DNA: В ФРГ объявили о старте применения роев жуков-разведчиков в интересах НАТО
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Andrey Titov / Global Look Press

Немецкая оборонная компания SWARM Biotactics объявила о старте использования своей разработки — программируемых роев жуков-разведчиков в интересах армии НАТО. Технология прошла успешные испытания и уже поступила заказчикам, в том числе в ФРГ, передает Defense News Army (DNA).

Разработка представляет собой биогибридную систему, в которой живые организмы выполняют функцию мобильной платформы. На насекомых надевают миниатюрные электронные «рюкзаки» с камерами, датчиками, модулями связи и нейростимуляции. С их помощью оператор сможет дистанционно управлять жуками и направлением их полета.

Цель таких роев — разведка в условиях так называемых «последних 50 метров», то есть в замкнутых пространствах, людных кварталах, туннелях и под землей, где использование обычных микродронов ограничено из-за шума и невозможности воспользоваться спутниковой навигацией.

Основное преимущество технологии в том, что ее можно масштабировать путем разведения, а не заводского производства.

Ранее сообщалось, что наземные роботы НАТО научились плавать.

