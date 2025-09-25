Наземные роботы НАТО научились плавать

Defense News: Наземные роботы НАТО научились преодолевать водные преграды

Наземные роботы НАТО постепенно учатся преодолевать водные преграды, говорится в публикации издания Defense News.

Портал обратил внимание на восьмиколесного робота Mission Master разработки компании Rheinmetall, который в ходе испытаний успешно преодолел водную преграду, достигнув песчаного побережья.

Вариант испытанной машины был оснащен мачтой разработки Rheinmetall, дроном французской компании Elistair, радаром американского производителя Echodyne и несколькими электродатчиками.

Defense News отмечает, что Mission Master может использоваться в десантных операциях.

В июне 2024 года агентство Bloomberg сообщило, что НАТО поддержало разработку немецкой компании ARX Robotics автономных боевых роботов.

Тогда же гендиректор компании «Гумич» Александр Гаврилов сообщил, что возглавляемое им предприятие при участии госкорпорации «Ростех» создало роботизированную гусеничную платформу с противотанковым ракетным комплексом.