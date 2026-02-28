Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:58, 28 февраля 2026Мир

На Западе сообщили о фатальных последствиях одного решения фон дер Ляйен

Профессор Орсини: Попытка фон дер Ляйен обойти вето Венгрии ударит по Киеву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Попытка главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен обойти наложенное Будапештом вето на новый кредит Украине ударит по самому Киеву. К такому выводу пришел профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини в интервью IL Fatto Quotidiano.

«Если кто-то думает, что попытка фон дер Ляйен обойти вето Венгрии — это путь пацифиста, то спешу разочаровать: это, скорее, ударит по Киеву, приблизив крупный конфликт ЕС с Россией, когда уже всем будет не до Украины», — подчеркнул эксперт.

По словам Орсини, позиция Брюсселя близка к тому, чтобы вооружить Киев до зубов, не задумываясь о последствиях такого решения.

До этого фон дер Ляйен, выступая на пресс-конференции в Киеве, пообещала предоставить Киеву кредит «тем или иным способом», несмотря на вето, наложенное Венгрией.

Ранее FT написало, что Еврокомиссия планирует использовать юридическую лазейку для обхода вето Венгрии на предоставление кредита Украине на 90 миллиардов евро. До этого венгерский премьер Виктор Орбан согласился на предоставление кредита только 24 государствами Евросоюза в рамках договора об «углубленном сотрудничестве».

Венгрия заблокировала выделение Украине кредита. Глава МИД республики Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт будет блокировать его до тех пор, пока Киев не начнет пропускать российскую нефть через нефтепровод «Дружба».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отмена санкций против России и «дружеский» захват Кубы. О чем еще говорил Дональд Трамп перед поездкой в Техас?

    В Минобороны Украины описали новую разработку России словами «противник прогрессирует»

    Разведку Британии обвинили в исправлении речей президента США

    Определился следующий соперник украинского боксера Усика

    Полковник назвал прошедшую зиму крайне тяжелой для наемников ВСУ по одной причине

    Утро жителей Тульской области началось со взрывов

    На Западе сообщили о фатальных последствиях одного решения фон дер Ляйен

    Украинский депутат высказался о мире с Россией

    Почти 100 беспилотников за ночь уничтожили в небе над Россией

    Зеленский пропустил заседание о судьбе Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok