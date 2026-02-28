На Западе сообщили о фатальных последствиях одного решения фон дер Ляйен

Профессор Орсини: Попытка фон дер Ляйен обойти вето Венгрии ударит по Киеву

Попытка главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен обойти наложенное Будапештом вето на новый кредит Украине ударит по самому Киеву. К такому выводу пришел профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини в интервью IL Fatto Quotidiano.

«Если кто-то думает, что попытка фон дер Ляйен обойти вето Венгрии — это путь пацифиста, то спешу разочаровать: это, скорее, ударит по Киеву, приблизив крупный конфликт ЕС с Россией, когда уже всем будет не до Украины», — подчеркнул эксперт.

По словам Орсини, позиция Брюсселя близка к тому, чтобы вооружить Киев до зубов, не задумываясь о последствиях такого решения.

До этого фон дер Ляйен, выступая на пресс-конференции в Киеве, пообещала предоставить Киеву кредит «тем или иным способом», несмотря на вето, наложенное Венгрией.

Ранее FT написало, что Еврокомиссия планирует использовать юридическую лазейку для обхода вето Венгрии на предоставление кредита Украине на 90 миллиардов евро. До этого венгерский премьер Виктор Орбан согласился на предоставление кредита только 24 государствами Евросоюза в рамках договора об «углубленном сотрудничестве».

Венгрия заблокировала выделение Украине кредита. Глава МИД республики Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт будет блокировать его до тех пор, пока Киев не начнет пропускать российскую нефть через нефтепровод «Дружба».